ГД приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Депутаты Государственной Думы приняли закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка, указано на правительственном портале.

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале пояснил суть нововведений, предусмотренных в рамках законопроекта. Так, перед зачислением ребенка мигрантов в школу России ответственные лица будут обязаны проверить несколько фактов.

Во-первых, уровень владения несовершеннолетнего русским языком. Во-вторых, законность нахождения ребенка на территории РФ. Закон приняли во втором и третьем чтениях. В голосовании участвовали 410 депутатов, из которых только один человек проголосовал против.

Вячеслав Володин отметил, что депутаты ГД активно работают над борьбой с нелегальной миграцией и усовершенствованием миграционной политики.

«С начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией», — написал Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что за экзамены по русскому языку мигрантам придется выкладывать до 5900 руб.