За экзамены по русскому языку мигрантам придется выгладывать до 5 900 рублей

Стоимость экзамена по русскому языку для иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу в России, будет варьироваться от 2950 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации, которое было опубликовано на официальном сайте правительства.

Также определён тариф за сдачу экзамена по русскому языку как иностранному для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство — 5900 рублей.

«Установить, что размер платы за прием экзаменов для целей приобретения гражданства Российской Федерации составляет: а) по русскому языку — 2 950 рублей; б) по истории России и основам законодательства Российской Федерации — 2 950 рублей», — говорится в документе.

Для оформления разрешения на работу или патента, предусмотренных статьёй 133 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», необходимо будет оплатить экзамен в размере 3 800 рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области судебные приставы с начала года выдворили за пределы страны более 4,6 тысячи нелегальных мигрантов.