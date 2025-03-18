ГД заявила о неисполнении поручений Путина по вопросу о бездомных животных

Госдума сообщила о неисполнении правительством РФ поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Соответствующая информация указана в проекте обращения Госдумы к главе кабмина Михаилу Мишустину.

В сообщении указано, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил контролировать ситуацию с уличными животными, в частности проводить мониторинг их состояния. В ГД считают, что данное поручение не было выполнено.

В сообщении отмечено, что проблема нападений бездомных животных на россиян стала одной из актуальных в последнее время. Из разных регионов приходят данные о трагических последствиях. Важно, чтобы проблема была решена на правительственном уровне.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными, прежде всего в целях обеспечения безопасности граждан», — говорится в документе.

Проект обращения обсудят на пленарном заседании Госдумы, которое запланировано на вторник, 18 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что проблему важно решить в кратчайшие сроки. Однако для этого правительство должно занять конкретную позицию по данному вопросу. На данный момент добиться единства не удалось.

Ранее сообщалось, что в ГД предложили увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. руб.