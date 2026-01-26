«Где чистый воздух-то?»: красноярка предлагает ходить по городу в кислородной маске

Читатели «ПМ» оставляют негативные отзывы об экологической ситуации в городе. Ситуацию комментируют жители разных районов Красноярска. Один из читателей поделился ощущениями. Ему кажется, будто в городе одновременно жгут резину и топят печку углем. По его мнению, в городе ощущается ужасный запах.

Читательница «ПМ» рассказала, что у нее диагностирована астма. В дни, когда в городе слышен неприятных запах, она не может полноценно жить, выходить на улицу. Другая местная жительница высказала мнение, что запах ощущается уже недели две. Она вышла на улицу и поняла, что скоро придется передвигаться по городу в кислородной маске.

«Где чистый воздух-то?» — отметила местная жительница.

Согласно данным проекта экологов-активистов Nebo.Live, Красноярск несколько дней подряд окутан грязным воздухом. Официально в городе ввели режим НМУ 16 января. Срок его действия завершился 24 января. Местные жители уверены, что пока ситуация в городе еще не стабилизировалась.

