«Нет никому дела до экологии?»: жители российского города остались без бака для пластика

Жители Кемерова массово жалуются на неубранный мусор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Горожане присылают в редакцию фото переполненных контейнеров. По их словам, проблема актуальна для жителей разных районов.

Один из местных жителей прислал в редакцию фото, которое доказывает слова горожанина: контейнер для пластиковых отходов забит до самого верха мусором разного состава. Кемеровчанин сообщил, что мусор не вывозят длительное время. По его данным, мусорные контейнеры, расположенные вблизи одной из школ, также переполнены.

«Почему не убирают? Нет никому дела до экологии?» — отметила местная жительница.

В Кемерове жители столкнулись не только с проблемой переполненных контейнеров для раздельного сбора мусора, в частности пластика. Житель дома на проспекте Октябрьском рассказал, что примерно месяц назад с территории двора забрали контейнер для пластика. По его словам, емкость до сих пор не вернули.

Накануне губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира получил жалобу от горожан на невывезенный мусор. Он дал поручение главам муниципальных образований наладить четкий механизм работы спецтехники, синхронизировав графики очистки улиц от снега и своевременного вывоза отходов.

Ранее сообщалось, что жители Новомосковска жалуются на страшную вонь и затопленные подвалы.