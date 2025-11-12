Геймификация или классические скидки: какой подход к покупателю выбирают «черная пятница» и 11.11?
Фото: [Медиасток.рф]
Многие россияне не разбираются в отличиях между акциями — распродажей 11 ноября, которая еще называется Днем холостяка, и «черной пятницей», сообщил kursdela.biz. Редакция издания назвала главные отличия, помогающие сделать выбор при покупках.
По информации издания, акции имеют разное происхождение. Китайская инициатива, стартовавшая в 1990-х годах как студенческая традиция, со временем эволюционировала во Всемирный день шопинга и ориентирована преимущественно на цифровые продажи. Она также называется распродажей 11.11.
По данным издания, «черная пятница» уходит корнями в американскую ретейл-культуру и изначально была офлайн-мероприятием, сохранившим характерные черты — ажиотажный спрос и живые очереди, хотя теперь активно представлена и в онлайн-среде.
Анализ издания показал, что ключевое отличие заключается в маркетинговых стратегиях: 11.11 делает акцент на геймификации процесса: розыгрыши, купоны, программы возврата средств. «черная пятница» сохраняет приверженность традиционной модели значительных ценовых снижений на премиальные бренды, электронику и одежду.
Ранее эксперт Вехов предупредил, что в период распродаж участились случаи мошенничества с предоплатой.