Геймификация или классические скидки: какой подход к покупателю выбирают «черная пятница» и 11.11?

Многие россияне не разбираются в отличиях между акциями — распродажей 11 ноября, которая еще называется Днем холостяка, и «ч ерной пятницей » , сообщил kursdela.biz. Редакция издания назвала главные отличия, помогающие сделать выбор при покупках.

По информации издания, акции имеют разное происхождение. Китайская инициатива, стартовавшая в 1990-х годах как студенческая традиция, со временем эволюционировала во Всемирный день шопинга и ориентирована преимущественно на цифровые продажи. Она также называется распродажей 11.11.

По данным издания, «черная пятница» уходит корнями в американскую ретейл-культуру и изначально была офлайн-мероприятием, сохранившим характерные черты — ажиотажный спрос и живые очереди, хотя теперь активно представлена и в онлайн-среде.

Анализ издания показал, что ключевое отличие заключается в маркетинговых стратегиях: 11.11 делает акцент на геймификации процесса: розыгрыши, купоны, программы возврата средств. «черная пятница» сохраняет приверженность традиционной модели значительных ценовых снижений на премиальные бренды, электронику и одежду.

Ранее эксперт Вехов предупредил, что в период распродаж участились случаи мошенничества с предоплатой.