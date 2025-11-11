Эксперт предупредил о новой схеме обмана покупателей в «черную пятницу»

Современные мошенники кардинально изменили свои методы, перейдя из реального мира в цифровое пространство. Как отметил профессор МГТУ им. Баумана Виталий Вехов, если раньше пик мошеннической активности приходился на уличные схемы во время распродаж и праздников, то сегодня обманщики массово создают виртуальные фирмы-однодневки. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть новых схем заключается в заманивании покупателей нереально низкими ценами на популярные товары. Преступники создают иллюзию выгодной покупки, предлагая известные бренды со значительными скидками, но требуют предоплату, после чего просто исчезают. Именно на этом контрасте между заявленной стоимостью и реальными ценами производителей они строят свой криминальный бизнес.

Эксперт подчеркнул, что последствием таких махинаций становятся не только финансовые потери граждан, но и подрыв доверия к онлайн-торговле в целом. Эксперт подчеркивает, что по российскому законодательству предоплата в цифровой валюте или электронными деньгами не предусмотрена, если это не оговорено специальным договором.

По его мнению, пользоваться только проверенными маркетплейсами, всегда сверять цены с официальными сайтами производителей и ни при каких обстоятельствах не соглашаться на предоплату при отсутствии официального договора. Эти простые меры безопасности помогут избежать финансовых потерь в период массовых распродаж.

