Золотодобывающая компания в Кузбассе сбрасывала сточные воды в реку

Прокуратура приостановила деятельность золотодобывающей компании, которая сбрасывала сточные воды в реку Покровка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В пресс-центре рассказали, что сотрудники прокуратуры инициировали проверку. Пробы воды отправили на исследование. Специалисты обнаружили превышение допустимых концентраций взвешенных веществ, меди, железа и нефтепродуктов. Вдоль реки расположены населенные пункты. Местные жители используют воду. В ведомстве отметили, что сброс воды с предприятия несет угрозу для жизни и здоровья населения.

«Суд установил, что действия ООО „Покровка“ создают угрозу для окружающей среды и здоровья населения, нарушая права неопределенного круга лиц. Общество имело возможность соблюдать законодательство, но не предприняло всех необходимых мер», — сообщил телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По данным пресс-центра, суд учел, что компания привлекается к ответственности впервые. Предприятию сообщили о необходимости прекращения деятельности на 90 суток. В это время запрещено вести геологические исследования на участке «Тулуюльская площадь 1», где сотрудники добывают полезные ископаемые. Руководство предупреждено, что в случае повторного нарушения требований природоохранного законодательства будут применены более жесткие меры.

Ранее сообщалось, что бизнес обязали составлять отчеты о производстве и реализации искусственных грунтов.