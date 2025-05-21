Гендиректор «Мосфильма» считает, что сейчас нельзя снимать кино о Путине

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» народный артист России Карен Шахназаров высказал мнение, что в настоящее время не стоит снимать фильм, посвященный президенту РФ Владимиру Путину, сообщило интернет-издание «Абзац».

Карен Шахназаров назвал идею создания фильма о лидере страны спекуляцией. Он отметил, что российский президент Путин — слишком значимая и масштабная фигура. Снимать фильм о нем следует тогда, когда будут подведены какие-либо итоги профессиональной деятельности. Тогда режиссер сможет осмыслить результаты, чтобы передать свое видение зрителям.

По мнению Шахназарова, должно пройти время, чтобы люди могли оценить итоги работы, понять важность принятия каких-либо решений. Эксперт предположил, что если снимать кино сейчас, то может получиться «какая-нибудь пакость».

«Про Путина сейчас нельзя делать кино, пока его история не закончена. Это слишком значимая фигура», — сказал Шахназаров.

Народный артист обсудил много других тем, связанных с кино. Так, он поддерживает введение цензуры. Шахназаров отметил, что многие произведения великих писателей в свое время так и не были опубликованы, однако это не отразилось на славе творческих деятелей.

Ранее в РКН прокомментировали слухи о запрете «Игры престолов» и «Гарри Поттера».