Гендиректор птицефабрики Давыдов сообщил, что магазины завышают цены на яйца

Руководитель птицефабрики «Молодежная» Евгений Давыдов высказал мнение, что к концу года яйца подорожают. Однако рост будет плавным. Дефицита и высоких цен, как в прошлом году, ожидать не стоит, сообщил amic.ru.

Эксперт Евгений Давыдов обратил внимание на тот факт, что в первую очередь цены на яйца увеличивают магазины. Например, птицефабрика «Молодежная» продала товар по стоимости 73 руб. (за десяток категории С1). В магазинах же цены уже намного выше.

«После нас очень много получается добавленной стоимости, много людей еще зарабатывают на нашем бизнесе», — отметил Евгений Давыдов.

Внутренними факторами подорожания товара к декабрю станет рост цен на витамины, в которых нуждаются куры-несушки. Они выросли в цене примерно в два раза по сравнению с данными 2023 года. Предприятие приобретало в прошлом году 20 тонн витамин за 3,8 млн руб., а в нынешнем — 7,2 млн руб. Указанного объема хватает максимум на четыре недели.

«Сами комбикорма сейчас подорожать не могут, так как зерна в избытке», — уточнил эксперт.

Причинами для подорожания яиц станут также следующие факторы: рост стоимости электроэнергии и ГСМ, транспортных услуг, тары для товара. Эксперт пояснил, что раньше коробка для яиц стоила максимум 47 руб., а теперь минимум 70 руб.

«Поэтому и цена на куриное яйцо будет расти, но этот подъем будет более плавным, чем это было год назад», — заключил Евгений Давыдов.

Ранее сообщалось, что экономист Калугин предрек очередное подорожание молочной продукции в ноябре.