Гендиректор «Россети Сибирь» Акилин назвал дифтарифы социальной справедливостью

Энергетик уверен, что дифтариф — это мера социальной поддержки, направленная на определенную категорию населения. Эксперт привел пример. Так, в одной квартире проживает пожилая одинокая женщина. Недалеко расположен коттедж с электроотоплением и сауной. Собственники разной недвижимости и социального статуса не могут быть приравнены в вопросах тарифов.

Эксперт также назвал дифференцированные тарифы возможностью точечной поддержки населения. Тариф поможет снизить потребление и счет за оплату тем гражданам, кто реально в этом нуждается.

«У нас в статистике есть и такой пример, когда дом в 80 квадратов потребляет 17 тысяч кВт/ч, в то время, как у соседей со схожей квадратурой объем потребления — 2,5 тысячи кВт/ч. Так может надо разобраться, на какие цели и нужды уходит такой объем электроэнергии», — отметил Акилин.

Энергетик отметил, что многим абонентам Бурятии хватает первого порога. Несмотря на долгую зиму и длинный период холода. Для экономии средств, по мнению энергетика, важно не только экономить, но и работать над энергоэффективностью помещений.

Ранее сообщалось, что на фоне массированной атаки всей территории Украины в стране заявили об экстренных отключениях света.