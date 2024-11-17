На фоне массированной атаки Украины в стране заявили об экстренных отключениях света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко написал на странице в социальной сети об экстренных отключениях электроэнергии, связанные с массированной атакой энергообъектов военнослужащими России, сообщил ТАСС.

Министр проинформировал, что после массированной атаки РФ объекты генерации и передачи электроэнергии были поражены по всей территории России. В разных городах слышны взрывы. На Украине объявлена воздушная тревога.

«Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии», — написал министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Mash сообщил, что жители разных городов Украины пишут в соцсетях и мессенджерах о взрывах. Согласно этим данным, можно предположить, в каких городах были атакованы объекты: в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Кривом Роге, Ровно и Ивано-Франковске. Пользователи сообщают об аварийных отключениях.

За ситуацией следит РИА Новости. Так, поражение объектов энергетической инфраструктуры в телеграм-канале подтвердил глава местной администрации Волынской области. В Одессе повредили стратегически важный объект. Детонация была слышна по всему городу. В Киеве звуки взрывов раздавались несколько раз.

Ранее сообщалось, что четыре безэкипажных катера противника в ночь на 17 ноября следовали в направлении Крымского полуострова.