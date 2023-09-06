Генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал на брифинге, что в распоряжение ведомства попал документ, который подтверждает участие США в «Программе повышения биобезопасности». Теперь у РФ есть очередные доказательства того, что США занимаются разработкой программ по использованию биологического оружия разного вида, пишет агентство «РИА Новости».

«В планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион», - заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Документы доказывают, что США занимаются разработкой биологических программ на территории разных стран, в числе которых – Украина. Более того, именно Украина отмечена по-особенному. Страна стала целым отдельным регионом, на территории которого внедряют американские биологические разработки.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов не раз рассказывал, как США проводят опыты. Истреблять население других стран, находясь на большом расстоянии от них, США умеют различными способами. Например, искусственно создают инфекции. Когда гибнет население, это негативно отражается на развитии страны, ее экономики. Или же заражают скот, чтобы снова-таки ослабить экономику стран и снизить уровень жизни населения.