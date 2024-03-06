В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее решение властей Приднестровья обратиться за помощью к России по защите республики.

29 февраля съезд депутатов Приднестровья всех уровней призвал РФ принять «дипломатические меры по защите» региона от давления со стороны Молдавии. Письмо с соответствующим обращением направлено Совету Федерации и Государственной думе РФ.

Песков отметил, что люди, которые живут в Приднестровье, испытывают трудности. Его слова приводят РИА Новости.

«Им, конечно, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента участвует в марафоне «Знание.Первые» от Российского общества «Знание». Мероприятие проходит в рамках всемирного фестиваля молодежи, который стартовал 1 марта. Он продолжится до 7 марта. Его организовала Росмолодежь.

Мероприятие проходит на федеральной территории «Сириус», которая расположена на побережье Сочи.

Приднестровская Молдавская Республика представляет собой непризнанное государство в Восточной Европе. Расположено на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу. На 2021 год численность населения республики, согласно данным службы государственной статистики, составляла 465 800 человек. МПР была признана Абхазией и Южной Осетией.

Ранее Песков также высказался о ядерной войне, отметив, что она станет прощальным средством.