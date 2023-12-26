Генерал Скшипчак уверен, что ВСУ уже не смогут вернуть освобожденные РФ территории

Эксперт уверен, что ВСУ уже не смогут вернуть те территории, которые на данный момент были освобождены и принадлежат РФ. Украинская армия находится на той стадии, когда может только защищаться.

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О наступлении не может быть и речи из-за качественной подготовки России. В начале СВО на территории РФ не производили столько техники и снарядов, как в нынешнем году. На 2024 год также запланирован большой выпуск вооружений.

Новая, и что еще важнее, качественная техника сразу поступает в зону СВО. У Украины нет шансов противостоять такому напору, считает генерал Скшипчак.

«Речь идет не о том, чтобы удержать во что бы то ни стало тактические объекты. <...> А о том, чтобы украинская оборона не рухнула, в том числе и в глубине страны, чтобы ВСУ смогли отразить российское наступление и лишить их наступательного потенциала», - высказал мнение генерал Вальдемар Скшипчак

Эксперт добавил, что сейчас Россия пошла в наступление с единственной целью - полного разгрома армии Украины.

«Русские с начала конфликта в четыре-пять раз увеличили производство боеприпасов, ракет, танков.», - отмечает эксперт

Ранее мы сообщали, что польский эксперт Яцек Бартосяка уверен, что Украина перестанет существовать как государство. Он также отмечает высокий военный потенциал России - страны, которая нарастила в разы собственное производство. У Запада же совершенная другая ситуация на складах с вооружением.