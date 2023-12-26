Издание Do Rzeczy публикует материал, автор которого, польский эксперт Яцек Бартосяка, высказывает мнение, что мир наблюдает за исчезновением Украины с карты в качестве независимого и целостного государства.

Эксперт уверен, что события в зоне СВО приведут к тому, что Украина полностью разрушится. Армия РФ имеет высокие достижения в зоне СВО. ВСУ же не могут наносить ответные удары в той мере, как этого требует ситуация. В первую очередь это связано с отсутствием боеприпасов.

В свою очередь Запад и США не могут передавать Украине больше снарядов из-за их отсутствия на собственных складах. В этих условиях Россия продолжит освобождать и другие города Украины.

«Москва вполне может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — отметил эксперт.

Чем больше успехов добивается армия РФ в зоне СВО, тем ниже падает дух военных ВСУ. Эксперт допускает, что вскоре бойцы перестанут выполнять приказы главнокомандующего ВСУ и президента Украины.

«Я полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», - пишет польский эксперт Яцек Бартосяка

Эксперт Бартосяк признает, что в России зафиксирован экономический рост. Украина же может функционировать только при помощи денег партнеров. Это также оказывает весомое значение на ход СВО.

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» решение Верховной Рады Украины призывать в армию инвалидов.