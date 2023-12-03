Генерал США Браун заявил о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отметил, что конфликт на Украине не может закончиться только военным путем, сообщает агентство «РИА Новости» .

Во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне генерал отметил, что в истории не было ни одного военного конфликта, который удалось бы завершить без дипломатического урегулирования проблемы.

Спикер уверен, что у США есть все шансы выступить той стороной, которая поможет России и Украине начать мирные переговоры и прийти к общему компромиссу.

Ранее обозреватель Evrensel предположил, что Запад ищет способ, как прекратить военные действия в зоне СВО, способствовать мирным переговорам Украины и России, но при этом, все преподнести как свою заслугу.