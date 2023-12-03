Обозреватель Evrensel рассказывает, какой сценарий начинает развивать Запад в зоне СВО

Турецкая газета Evrensel публикует материал, автор которого рассуждает о новом этапе в стратегии Запада в зоне СВО.

Запад подталкивал Украину в 2022 году отказываться от мирного урегулирования конфликта и настаивать на военном решении разногласий согласно территориальной целостности страны. В итоге Киев согласился. Теперь же именно этот Запад и отвернулся от Украины. На мировой арене возник новый конфликт, который имеет более приоритетное значение. В итоге Украина с каждым днем теряет шансы на победу.

С другой стороны, как отмечает автор, неудивительно, что Запад теряет интерес. Контрнаступление не дало никаких результатов, несмотря на большую финансовую и военную поддержку Запада. Россия не отдала ни миллиметра территорий, а напротив, сама пошла в наступление.

«Половина бюджета на 2024 год (40 миллиардов долларов), утвержденного президентом Зеленским на этой неделе, была направлена на армию. Обещанная Байденом помощь в размере 60 миллиардов долларов застряла в сенате. Германия дает понять, что обещанная помощь в размере 8 миллиардов евро является последней.», - отмечает обозреватель Evrensel

Автор уверен, что Украина уже проиграла. Это неизбежено. Страна останется без части территорий и денег. В США и на Западе это прекрасно понимают, поэтому начинают подготавливать мир к тому, что одно важное для мира сражение закончилось. Новая стратегия - найти способ, как посадить за стол переговоров Россию и Украину, но преподнести всем это как главный успех.

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