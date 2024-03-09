CNN узнал, что США готовятся к удару России по Украине ядерным оружием

Источники в администрации Джо Байдена рассказали CNN, что страна уже больше года готовится к возможному применению ядерного оружия России по Украине. В Белом доме и Пентагоне рассматривают такой сценарий и думают над планом ответных действий.

После начала СВО президент РФ Владимир Пути обещал защитить интересы страны и ее территорию «всеми имеющимися средствами». На Западе хорошо запомнили эти слова, особенно в оборонных ведомствах. Два анонимных источника из Белого дома заявили, что в Америке с 2022 года готовятся к самому страшному сценарию, то есть, применению со стороны РФ ядерного оружия.

При этом собеседники телеканал утверждают, что отталкиваются не только от заявления Путина, но и якобы другой информации, полученной своими способами и с помощью анализа разведданных. Подробности об этом были засекречены.

Напомним, что Совет нацбезопасности США ранее проводил заседания, где разрабатывал план на случай различных ЧС. Рассматривали там и вероятность применения ядерного оружия. До 2022 года этим не занимались активно, так как считали даже вероятность использования «ядерки» крайне низкой.

Ранее во Франции предупредили, что ввод войск НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией.