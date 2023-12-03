Генерал ВСУ предрекает Европе и США большие проблемы, если Украина проиграет в зоне СВО

Генерал ВСУ Виктор Назаров в интервью CNN предупредил США и Запад, что всем странам будет угрожать опасность, если Украина не сможет одержать победу в зоне СВО. Спикер призывал не прекращать финансирование Киева.

Генерал ВСУ отметил, что проблемы будут у всех: у Украины, у Запада и США. Он отметил, что Киев верит в свою победу в зоне СВО и сможет одержать победу, но не сможет справиться самостоятельно без оказания помощи партнеров.

Журналист отметила, что интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало поводом для опасения, что шансов на победу уже нет. Можно ли его заявления считать сигналом, поданный Западу, уточнила корреспондент. Да, генерал ВСУ согласен, что есть проблемы, решить которые можно при помощи средств Запада.

Ранее эксперт Джеффри Робертс высказал мнение, что чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем больше территорий придется освобождать России. Это связано со стратегическими особенностями ведения вооруженного конфликта. Восточная и южная часть Украины может оказаться полностью под управлением России.