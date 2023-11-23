Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил о высоком уровне подготовки российских офицеров, сообщает агентство « РИА Новости ».

Эксперт отметил, что компетентность военных зависит от центров обучения. Москва ответственно отнеслась к подготовке ресурсов. Сеть учебных центров России превратилась в мощную организацию, которая выпускает высококвалифицированных офицеров.

Генерал ВСУ в отставке Кривонос также рассказал о ситуации в зоне СВО на запорожском направлении. Военные ВСУ столкнулись с минными полями, которые затрудняют любое продвижение вперед. Бойцы РФ надежно защищают занятые позиции.

«Даже сегодня снова российская армия <…> делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей.» - заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос

Украинские военные не раз признавали, что минные поля стали препятствием для проведения контрнаступления. Армия понесла большие потери. Техника, предоставленная Западом, не позволила обезвредить мины. Сначала командование направляло пехоту, но продвижению это никак не способствовало.

Ранее стало известно, что армии РФ передали в зону СВО партию новых комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».