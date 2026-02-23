Генеральский счет: сколько получали военные пенсионеры в 2025 году

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС назвал средний размер пенсии по выслуге лет для генерал-майора Вооруженных сил России в 2025 году. Аналогичные данные эксперт привел и в отношении генерал-майора, проходившего службу в структурах Министерства внутренних дел.

Эксперт рассказал, что военнослужащие имеют право выходить на пенсию раньше гражданского населения благодаря особому порядку исчисления выслуги лет. Это решение продиктовано спецификой службы, сопряженной с риском для жизни и здоровья.

Помимо чисто военного стажа, закон предусматривает возможность учета смешанного стажа — например, когда человек часть времени служил в армии, а затем продолжил трудиться по военной специальности в гражданских структурах.

По словам эксперта, в 2025 году средний размер пенсионных выплат по выслуге лет для генерал-майора Вооруженных сил составлял около 75 тыс. руб. У их коллег из Министерства внутренних дел этот показатель был несколько ниже — порядка 67 тыс. руб.

«Средний размер пенсии генерал-майора в 2025 году был на уровне 75 тыс., генерал-майора МВД — около 67 тыс.», — сказал Сафонов.

Право на особое пенсионное обеспечение распространяется также на сотрудников Росгвардии, УФСИН и МВД,отметил эксперт. Для всех категорий лиц, отслуживших 20 и более лет, размер пенсии исчисляется как 50 процентов от суммы денежного довольствия. Каждый дополнительный год службы сверх установленного срока добавляет еще 3 процента от указанной суммы. При этом закон ограничивает максимальный размер выплат — они не могут превышать 85 процентов от довольствия.

