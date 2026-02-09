Генетическое сокровище в пробирке: как в Подольске спасают от вымирания уникальных якутских коров

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени Л.К. Эрнста, расположенного в подмосковном Подольске, впервые в стране осуществили успешное получение эмбрионов уникального якутского скота. Данное достижение было анонсировано на официальной информационной площадке научного учреждения, сообщил REGIONS.

Исследователи выполнили весь технологический цикл — от гормональной стимуляции животных-доноров до извлечения жизнеспособных эмбрионов, их криоконсервации и последующего помещения в хранилище национального криобанка. Ключевые стадии процесса — искусственное оплодотворение и выращивание яйцеклеток — были проведены с применением экстракорпоральных методов, вне организма коров.

«Достижение имеет стратегическое значение для укрепления продовольственной безопасности и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства России», – отмечают в центре.

Якутский скот обладает исключительной генетической ценностью. Его гены обуславливают феноменальную выживаемость в экстремальных климатических условиях, устойчивость к ряду опасных заболеваний, а также обеспечивают высокие питательные и вкусовые качества мяса.

Данная работа ведется в рамках стратегической программы по развитию Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, который был организован на базе ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2024 году.

