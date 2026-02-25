Гениальный план провалился: россиянка хотела купить пилу за 20 руб. вместо 11 тыс.

В объективы камер видеонаблюдения, установленных в одном из гипермаркетов Кемерова, попала местная жительница, решившая схитрить при оплате дорогостоящего товара. Как проинформировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел днем в магазине, расположенном на улице Карболитовской, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, 38-летняя женщина, приехавшая из поселка Пионер, выбрала на витрине аккумуляторную пилу, стоимость которой составляла 11 тыс. руб. Затем она незаметно переклеила на инструмент ценник от другого, более дешевого изделия, цена которого не превышала 20 руб. Таким образом злоумышленница рассчитывала оплатить пилу по заниженной стоимости.

Однако планам женщины не суждено было сбыться. Видеозапись, предоставленная пресс-службой вневедомственной охраны, подтверждает, что нарушительницу задержали прямо на месте преступления, не позволив ей даже приблизиться к выходу из магазина. Росгвардейцы, прибывшие по вызову, задержали гражданку и передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

