Генподрядчик ответил на критику проекта строительства метро в Красноярске

Издание напомнило, что экс-проектировщик заявил, что новое метро будет неудобным для пользования. По его мнению, пассажиры могут ощущать резкие перепады высот. В итоге поездка превратится в посещение аттракциона. Олег Митволь считает план метростроителей проложить новый тоннель рядом с уже построенным неэффективным, сообщил телеграм-канал Kras Mash.

В «Моспроект-3» сообщили «Проспекту Мира», что все уклоны не будут превышать пределы допустимых значений. Глубина залегания на разных участках будет меняться. В частности, на Высотной она достигнет 10 метров, а на Копылова — 49 метров. Генподрядчик обратил внимание, что специалисты допускают уклон до 60 промилле в случае участков со сложными условиями работы. Такие правила прописаны в нормативах.

«Именно с учетом таких нормативных показателей строятся линии метрополитена в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Российской Федерации, где метро нормально функционирует вот уже почти 90 лет», — сообщили «Проспекту Мира» в «Моспроект-3».

По данным Kras Mash, Митволь сравнил метро с горным трамваем в швейцарском Церматте, где вагоны сначала поднимают вверх, чтобы они могли скатиться вниз. В «Моспроекте» отметили, что иностранный проект был реализован по другим нормативам.

Ранее эксперт Морозова оценила инициативу ГД ввести биометрию в поездах.