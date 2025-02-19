Эксперт Морозова оценила инициативу ГД ввести биометрию в поездах

Преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК Ольга Морозова назвала преимущества и недостатки инициативы ГД ввести биометрию в поездах, сообщил tagilcity.ru.

Правительство России утвердило постановление, согласно которому для посадки на поезд будут использовать биометрические данные пассажира. Эксперт Ольга Морозова высказала мнение, что россияне заметят преимущества данного решения. Во-первых, снижается риск потери документов. Во-вторых, исключена возможность утечки данных непосредственно в вагоне поезда. Так, пассажиру не потребуется предъявлять паспорт, достаточно будет пройти через биометрический контроль. По мнению эксперта, процесс посадки ускорится.

Эксперт Ольга Морозова указала также на недостатки такой системы. Так, если произойдет технический сбой, то пассажир не сможет занять место в поезде.

«Возможны технические сбои, когда ошибки системы могут привести к отказу в посадке пассажирам. Технический прогресс, как водится, противоречив», — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.

По мнению эксперта, данные россиян могут быть рассекречены. Глаза и пальцы изменить нельзя. Если эти данные окажутся в собственности мошенников, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Некоторые россияне опасаются также слежки за людьми. По мнению эксперта, биометрия несет в себе определенные риски.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появилась возможность оплаты проезда в метро по биометрии.