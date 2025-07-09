Генподрядчик «Уралкалия» по стройке жилья месяцами не платил сотрудникам зарплату

По информации издания, долг накопился за несколько месяцев. Местная прокуратура возбудила уголовное дело. Компания являлась генподрядчиком «Уралкалия». Ее сотрудники в период с 2018 по 2020 год строили корпоративное жилье. Заработную плату не выплачивали 99-ти сотрудникам. Представители правоохранительных органов установили, что работодатель прекратил перечисления зарплаты из корыстных целей. В ходе дознания подозреваемый погасил долг размером более 670 тыс. руб.

По данным издания, расследование продолжается. Задолженности за 2020–2021 год полностью погашены, но есть еще другие инциденты. Так, работодатель не выплачивал заработную плату в период с января по май 2025 года. Изначально о проблеме стало известно из соцсетей. Один из сотрудников рассказал, что перестал получать зарплату. По его словам, в аналогичном положении оказалось около 40 его коллег. Ситуация остается на прокурорском контроле.

«Согласно данным Rusprofile, выручка "ГКМ Инжиниринг" в 2020 году составила 764 млн руб., чистая прибыль — 42 млн руб. Уже в 2021 году компания кратно подняла показатели», — сообщил properm.ru.

Ранее депутат Бессараб в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» назвал невыполнимой задачу по повышению МРОТ до 60 тыс. руб.