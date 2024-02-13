ъ: Генпрокуратура добивается конфискации ЧЭМК из-за связей с недружественными странами и незаконной приватизации

Причин этому несколько. Во-первых, предприятия были приватизированы с нарушением российского законодательства. Во-вторых, завод сотрудничает в ущерб интересам РФ с компаниями, расположенными на территории недружественных стран.

Что касается первого пункта, то приватизацию провели более 30 лет назад. Генпрокуратура утверждает, что необходимо было получить разрешение правительства РФ на заключение сделки. Тогда этого сделано не было. Руководство ЧЭМК не согласно с подобным предположением.

«В ЧЭМК сообщают, что такая же схема приватизации, как на трех заводах, использовалась «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», но «ошибки» выявлены спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ», — отмечает Ъ.

Относительно второго пункта претензий, то администрация предприятий не отрицает, что часть продукции доставляют за границу, но вреда экономике РФ это не наносит. Нет повода беспокоиться о безопасности. Товар передают металлотрейдерам, что позволяет экспортировать продукцию на законных основаниях. С контролером ЧЭМК не сотрудничает.

В прокуратуре располагают другой информацией. Продукция, выполненная на предприятиях Челябинского электрометаллургического комбината, используется для изготовления военной техники. Попадая на территорию США, Франции Великобритании, товары применяют по назначению, а готовую военную технику направляют в зону СВО для Украины.

«При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов»,— говорится в иске.

Ранее мы сообщали, что около 340 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья за счет приватизации областной собственности.