Юрист Русяев считает, что с экс-губернатора Хабаровского края Фургала могут снять обвинения

Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ставшего фигурантом дела о преступном сообществе и заказном убийстве и отбывающего с 2021 года наказание в СИЗО «Лефортово», может быть пересмотрено. По словам юриста Ильи Русяева, на данный момент кассационная инстанция не рассматривает дело по существу заново, а проверяет законность и обоснованность вынесенного приговора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что суд станет прежде всего анализировать, были ли допущены существенные нарушения материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела. Так, ранее защита Фургала утвердила, что в ходе судебного процесса были серьезные нарушения, прежде всего нарушения процедуры суда с участием присяжных заседателей, что могло оказать существенное влияние на вердикт присяжных. Это как раз может послужить основанием для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение.

По мнению юриста, при этом полное оправдание Фургала на этом этапе маловероятно, поскольку кассационный суд не уполномочен выносить оправдательный приговор, он может лишь отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Он подчеркнул, что в любом случае окончательное решение станет зависеть от тщательного анализа всех материалов дела и аргументов сторон. Тем не менее при понимании сложившейся в нашей стране судебной практики по резонансным делам кардинальное изменение приговора маловероятно.

Ранее сообщалось, что движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в перечень экстремистских и террористических организаций.