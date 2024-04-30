Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось из-за задержек в поставках оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер высказал мнение, что Украина перестала доверять альянсу из-за длительного ожидания очередной партии оружия и снарядов.

Йенс Столтенберг в рамках рабочего визита провел на Украине день. По итогу визита генсек НАТО заявил о необходимости пересмотра координации международной военной помощи Киеву.

«Нам нужны более надежные, институционализированные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, обеспечить большую подотчетность и обеспечить разделение бремени», — заявил Йенс Столтенберг.

Спикер напомнил, что США понадобилось шесть месяцев для того, чтобы согласовать выделение военной помощи для Украины на общую сумму 60 миллиардов долларов. Кроме того, европейские страны не передали вооружения в том объеме, как запрашивала Украина.

Несмотря на то, что доверие было подорвано, Киев по-прежнему верит в силу своих партнеров и надеется на помощь. Спикер считает, что теперь НАТО не имеет права обмануть киевских политиков. Необходимо решить, как исключить в будущем подобные длительные обсуждения.

Генсек предлагает распланировать на ближайшие несколько лет, кто из членов альянса, а также в каком объеме намерен поддерживать Украину. Это позволит добиться упрощенного планирования и облегчит работу НАТО.

«Тогда НАТО сможет сыграть большую роль в обеспечении того, чтобы союзники действительно выполнили то, о чем они объявили», — рассказал генсек Столтенберг.

Ранее мы сообщали, что НАТО считает маловероятным вторжение Армии России в одну из стран альянса.