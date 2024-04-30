WSJ: НАТО считает маловероятным вторжение РФ в одну из стран альянса

Специалисты из НАТО считают крайне маловероятным сценарий того, что Россия открыто вторгнется на территорию одной из стран, входящих в блок. Об этом сообщили в своей статье журналисты из The Wall Street Journal.

В Северо-Атлантическом альянсе не считают реалистичным в ближайшем будущем вариант, при котором Россия пойдет на вторжение на чужую территорию. Тем не менее, они считают, что очень вероятен расклад, при котором Москва спровоцирует своими действиями внутренний конфликт в одной из стран НАТО.

Ряд государств считает для себя РФ одной из важнейших угроз. Другие же, особенно те из них, кто выходит своими границами к Средиземному морю, считают основной опасностью международный терроризм. Их гораздо больше, чем российская армия, беспокоят различные региональные конфликты, проблемы незаконной миграции и так далее. Именно к таким странам относится Турция.

Ранее представитель администрации президента США Райт пообещал, что Украина не сможет войти в НАТО еще как минимум несколько лет. Он назвал реалистичным сценарий, по которому украинцев примут в альянс только через двузначное количество лет.