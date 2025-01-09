Российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 15 дронов ВСУ
Минобороны: силы ПВО ВС РФ уничтожили 15 украинских БПЛА над тремя регионами
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В ночь на 9 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников, которые были зафиксированы в воздушном пространстве трех регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно данным, пять дронов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, а еще один — в Брянской области.
Ранее сообщалось, что на промышленном предприятии в Саратовской области произошло возгорание после налета украинских БПЛА. Во время тушения пожара двое спасателей погибли.