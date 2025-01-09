Российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 15 дронов ВСУ

В ночь на 9 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников, которые были зафиксированы в воздушном пространстве трех регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным, пять дронов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, а еще один — в Брянской области.

Ранее сообщалось, что на промышленном предприятии в Саратовской области произошло возгорание после налета украинских БПЛА. Во время тушения пожара двое спасателей погибли.