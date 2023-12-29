Труп беженца с территории Польши перенесли в Белоруссию - пограничный комитет РБ

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает, что польские силовики перенесли труп беженца на территорию республики, пишет ТАСС . К такому выводу сотрудники комитета пришли на основании проведенного анализа.

Труп был обнаружен недалеко от погранзабора, буквально в нескольких мерах. На месте обнаружены характерные следы волочения. На данном участке пограничного поста установлен забор с калиткой, чтобы могли проходить животные.

На теле пострадавшего обнаружены многочисленные гематомы. Некоторые из них, в частности в области бедра, могут свидетельствовать, что удары наносили резиновой дубинкой.

«Во время работы следственно-оперативной группы на месте происшествия следователи обратили внимание на необычное поведение группы польских силовиков, которые находились за забором, цинично смеялись и моргали фонариками в сторону белорусских правоохранителей.», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что подобный случай - не единичный. С 1 января 2023 года было убито 28 беженцев, из них 11 человек погибло на территории Польши. Нередко сотрудники погранконтроля переносят на территорию республики людей, которые истощены и находятся в предсмертном состоянии. Были случаи, когда белорусы находили на своей территории погибших иностранных жителей.

Ранее глава Калининградской области осудил действия правительства Литвы, которое старается хоть как-то, но навредить жизни россиян.