Заденет ли Землю? Ученые оценили последствия выброса огромного протуберанца

На Солнце произошел выброс огромного протуберанца размером около 500 тыс. км. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Явление заметили сразу несколько космических телескопов.

Протуберанцы представляют собой облака холодного газа, которые висят над Солнцем, удерживаемые магнитным полем; иногда звезда отрывает их и выбрасывает в космос, что может вызывать магнитные бури.

По данным ученых, гигантский протуберанец летит в сторону Марса, однако он может задеть и Землю. Отмечается, что последствия для землян возможны незначительные. Таким образом, речь идет о крупном, но не угрожающем событии: выброс направлен преимущественно к Марсу, а влияние на Землю, если оно произойдет, оценивается как слабое.