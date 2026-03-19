Геополитика, санкции и экспорт: как эти факторы повлияют на курс рубля — мнение инвестора Виноградова

Инвестор Владимир Виноградов высказал мнение, что сейчас наступил период, когда россиянам стоит покупать валюту для поездок. Эксперт также назвал рациональный способ долгосрочных вложений, сообщил atas.info.

По мнению специалиста, значительного укрепления рубля не стоит ожидать при любом сценарии развития ситуации. Согласно его нейтральному прогнозу, геополитическая ситуация существенно не отразится на финансовом рынке.

В продолжении темы эксперт допустил, что ослабление рубля до 90–100 рублей за доллар может произойти из-за ухудшения политических отношений на международной арене или усиления санкционного давления на Россию. Кризис не произойдет из-за стабилизации экспорта и улучшения внешней конъюнктуры. Указанные факторы помогут поддержать рубль, но не стоит надеяться на значительное укрепление валюты.

В текущих условиях покупка валюты может помочь сохранить средства, запланированные на поездку. Но, как отмечает Владимир Виноградов, рассчитывать на доллар как на инвестиционный актив рискованно: высокая волатильность делает его непредсказуемым на длинной дистанции.

«Покупать валюту для поездок лучше уже сейчас. Однако я бы учитывал, что к сентябрю 2026 года курс доллара может опуститься до сегодняшних значений — 81–82 рубля за доллар, поэтому для долгосрочных вложений лучше рассмотреть диверсификацию валютных активов», — рассказал эксперт.

