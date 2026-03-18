Иранский эксперимент: Ормузский пролив ставит крест на долларовой гегемонии

Напряжение в Ормузском проливе давно перестало быть просто историей про нефть и танкеры. То, что сейчас происходит на этом стратегическом перекрестке, где проходит пятая часть всех мировых поставок энергоносителей, имеет все шансы войти в учебники по экономике как точка невозврата для долларовой гегемонии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

В конце недели из Тегерана поступил сигнал, который западные таблоиды, зацикленные на котировках, почти прослушали. Иран готов пропустить ограниченное число танкеров через пролив, но с одним условием: платить за нефть придется в китайской валюте. Официального подтверждения пока нет, но сам факт обсуждения этой меры на уровне мировых СМИ, включая CNN, говорит о многом.

Если это станет реальностью, мир столкнется с беспрецедентным вызовом. Доллар десятилетиями оставался безальтернативной основой нефтеторговли, и именно это обеспечивало США финансовую мощь. Теперь же Иран, контролирующий ключевой морской маршрут, пытается использовать свое положение как рычаг для дедолларизации. Причем это не просто декларация: значительная доля иранской нефти, идущей в Китай, уже торгуется в юанях. Этот тренд подкрепляется и взрывным ростом китайской платежной системы CIPS, объем операций в которой за прошлый год подскочил на 43%, достигнув астрономических 175 трлн юаней.

По сути, Иран проводит рискованный, но просчитанный эксперимент. Он закрывает пролив, создает дефицит, а затем приоткрывает его, но уже на своих финансовых условиях. Так проверяется гипотеза: может ли военный шок в поставках ускорить отказ от доллара быстрее, чем любые политические декларации? Получается, что война за нефть сегодня ведется не только ракетами, но и через системы расчетов.

И у этого процесса есть мощный институциональный фон. Напомним, что более 40 стран уже выразили интерес к переходу на валюту БРИКС. Объединение тестирует цифровую расчетную единицу, обеспеченную золотом на 40%, которая позволит странам-участницам забыть о SWIFT и долларовой конвертации. В случае успеха иранского «проливного маневра» с юанем, этот конфликт приобретет историческое значение. Он станет не просто очередной ближневосточной вспышкой, а реальным доказательством того, что глобальная торговля энергоносителями может выжить без доллара. А это, в свою очередь, изменит расстановку сил в мире гораздо сильнее, чем любой военный альянс.

