«Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — заявил представитель Кремля.

По данным издания, встреча президента РФ и начальника Генштаба ВС РФ проходит в режиме ВКС. Герасимов доложил о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ, которые незаконно пересекли государственную границу РФ в районе Курской области.

По мнению спикера, Украина рассчитывала на то, что ВС РФ не смогут достойно отразить атаки противника. Киев предполагал, что Армия России снизит темпы по освобождению территорий Донбасса на фоне расширения проведения боевых действий. Однако планы противника сорвались. По информации издания, в ходе встречи президент РФ выразил уверенность, что потери ВСУ в Курской области непременно отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Украинские военнослужащие пересекли государственную границу 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. После началась операция по освобождению населенных пунктов региона. Одной из самых значимых эксперты считают операцию «Труба». По словам Герасимова, именно она стала переломным моментом.

«Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года. В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки «Курск» одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования «Ветераны», личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат» по трубе газотранспортной системы оборона Вооруженных сил Украины обрушилась», — сказал Герасимов во время доклада президенту.

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