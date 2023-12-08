«Герои Ямала»: Участница проекта поделилась воспоминанием о самой опасной ситуации в жизни

В рамках проекта «Герои Ямала» Галина Мерлушкина поделилась историей, как приехала жить на север, с какими сложностями сталкивались и как скучает по родным краям, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Галина Мерлушкина приехала в Ямал вслед за своим мужем. Жизнь тогда была другой, чем сейчас, считает участница проекта. Тогда жили все дружно, друг другу помогали, были открытыми, счастливыми и искренними.

Женщина рассказала, как однажды ей доверили привезти заработную плату сотрудникам. Посадили на вертолет и отправили с подругой. Выходят две молоденькие девушки, а вокруг - ни души. И только чемодан, полный денег, в руках. Выяснилось, что пилот ошибся. Идти пришлось очень долго.

«Кричу: «Надя! Там что-то горит!» А там, на той стороне Надыма, вот так выстроились, представляете, «Уралы» и все светят на реку», - вспоминает участница проекта «Герои Ямала»

Ямал меняется, отметила женщина. Старые деревянные здания сносят. На их месте вырастают современные школы и детские садики. Сама Галина жизнь посвятила детям. Работала с разными возрастными категориями. Имеет опыт оказания помощи трудным ребятам.

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