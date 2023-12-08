Губернатор ЯНАО высказал мнение относительно решения Путина баллотироваться

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на странице в социальной сети высказал мнение относительно решения президента Владимира Путина баллотироваться на выборах, которые состоятся в марте 2024 года, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Дмитрий Артюхов уверен, что в последние годы Ямал лишь расцветает: жизнь жителей улучшается, появляются новые здания учебных заведений, открываются парки, развивается бизнес, привлекается молодежь к важным проектам. Губернатор региона уверен, что добиться высоких результатов в регионе стало возможным благодаря грамотному руководству президента Путина.

«Все вместе приближаем победу и справедливый мир. Будущее Ямала и России – с нашим Президентом!» - написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Губернатор отметил, что СВО проходит с целью, чтобы жители новых регионов могли жить свободно и безопасно. Ямал поддерживает позицию президента и содействует в приближении победы и мира.

8 декабря президент Владимир Путин провел встречу с участниками СВО и их близкими. Официальная часть и неформальная беседа - в таком формате проходило мероприятие. Во время личной беседы с участникам церемония награждения медалями «Золотая звезда» Героев России Владимир Путин рассказал о намерении баллотироваться.