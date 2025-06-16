Героически защищалась: разбойник с оружием оказался бывшим мужем сотрудницы отделения связи

Житель Гурьевска предстанет перед судом по обвинению в разбое в отделении связи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

По данным полиции, в апреле 2025 года в помещение отделения связи вошел мужчина в балаклаве, с капюшоном на голове и в солнцезащитных очках. В руках у него был пистолет. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ведомства, в помещении находилась сотрудница и посетительница. Сотрудница не растерялась и набросилась на разбойника. Он успел нанести ей несколько ударов по голове, но женщине удалось вырвать пистолет и вытолкать его на улицу. После она вызывала полицию. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

«В ходе расследования установлено, что пистолет фигуранта непригоден для стрельбы», — отмечено в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования установили личность нападавшего. Им оказался бывший муж сотрудницы. Женщина не узнала экс-супруга из-за различных аксессуаров и защищалась. Материалы дела переданы в суд. Мужчине могут назначить до 10 лет колонии.

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