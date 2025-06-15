Бородачи в Петербурге избили прохожих из-за внешнего вида и залили перцовкой девушку

В Санкт-Петербурге группа мужчин с бородой и характерной внешностью, предположительно, выходцев из восточных стран, совершила нападение на прохожих. Причиной агрессии стал внешний вид жертв. Кроме того, они облили девушку перцовым баллончиком. Видеозапись инцидента была опубликована в Телеграм-канале «Поздняков 3.0».

На улице Рубинштейна компания молодых людей проходила мимо бара, рядом с которым собралась группа мужчин с бородами. Их внешний вид не понравился молодым людям, и они начали наносить удары по головам и телам троих подростков.

Досталось и девушке, которая пыталась защитить молодых людей. Её обидчики просто облили перцовым баллончиком.

Другие подробности инцидента и было ли пострадавшими написано заявление в полицию — не сообщается.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет взял под контроль жестокое убийство мигрантами девушки в Перми. Жертва была обнаружена убитой и насаженной на металлические штыри.