Герой РФ Корниенко рассказал, как на небе отмечают День космонавтики

День космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля. В 2024 году россияне будут праздновать 63-ю годовщину первого полета человека. На земле люди проведут различные торжественные мероприятия и акции. Борис Корниенко рассказал, как профессиональное сообщество отмечает этот день на орбите.

«Это международный праздник, человечество открыло путь в космос, а для профессионала – это самый значимый праздник. Космонавтов, которые находятся в этот день на орбите, поздравляет руководство ВЦУП (Виртуальный центр управления полетами), ведущего российского ракетно-космического предприятия РКК «Энергии», Звездного Городка, Роскосмоса», — рассказал собеседник «ФедералПресса».

Вечером космонавты также устраивают застолье, как и люди на земной поверхности. Есть важное правило — полное отсутствие любого алкоголя.

«У нас рационное питание, 16-суточное. Каждый день мы можем какое-то другое блюдо пробовать. Кроме того, есть бонусные контейнеры, которые космонавт заказал для себя. На праздник мы вскрываем. Кто-то с сардинами приходит, кто-то с бараниной и овощами и так далее. Это не ресторан, но вкусняшки, которые мы бережем на праздники, мы можем с собой принести», — отметил герой России.

Собеседник рассказал, что на орбите все едины. Не имеет значения, какой национальности космонавт. На орбите американцы и русские работают в одном направлении, поэтому не враждуют между собой.

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