Герпетолог пояснил, почему в Подмосковье обнаружили личинку мексиканской амбистомы

В балашихинском пожарном пруду между садовым товариществом «Металлург» и ЖК «Новое Измайлово» местные жители обнаружили необычного зеленовато-белесого монстра, длиной примерно в 12 см, сообщил REGIONS.

Ксения и Кирилл Смирновы, которые выловили экзотическое земноводное, сравнили его с картинками из интернета. Так горожане определили, что обнаружили аксолотля — личинку мексиканской амбистомы. Семейная пара забрала его домой и поместила в аквариум. Как отмечают супруги, дальнейшая судьба животного пока остается неопределенной.

Герпетолог Юлиана Рыжкова подтвердила, что пойманный экземпляр действительно является аксолотлем. По словам специалиста, эти существа в естественной среде обитают исключительно в высокогорном озере в Мексике. Эксперт подчеркнула, что появление такого малька в подмосковном водоеме могло произойти по вине человека — вероятнее всего, кто-то выпустил его из домашнего аквариума.

Как пояснила Рыжкова, аксолотли являются неотеническими личинками, то есть способными размножаться без превращения во взрослую форму, что делает их популярными аквариумными питомцами, но совершенно не приспособленными к выживанию в климате средней полосы России.

«Супруги Смирновы все-таки нашли подходящий дом для выловленного аксолотля. Он будет жить у человека, который давно занимается земноводными», — сообщил REGIONS.

