Гештальт-терапевт Расторгуева рассказала, как отучиться ругаться матом

Конструирование матерных слов, по мнению ученого-социолога Пермского Политеха Константина Антипьева, присуще самой человеческой природе. Речь это не красит, поэтому при желании можно отказаться от вредной привычки.

Для взрослых и детей рекомендации разные. Если матерится ребенок, то в первую очередь его родителям необходимо понаблюдать за собой, не употребляют ли они сами нецензурные слова. Значение не имеет, ругается ли родитель постоянно или в редких случаях. Ребенок скопирует такое поведение.

Материться могут неуверенные в себе люди и те, кто прекрасно образован и знает себе цену. Чаще всего таким способом пытаются выразить эмоции или придать информации особенной важности.

«Человек может прибегать к мату сознательно и неосознанно, поскольку из-за постоянного повторения этот механизм избавления от эмоций может автоматизироваться. К цели испытать эмоциональное облегчение примешиваются и другие разнообразные (даже возможно противоположные) причины. И они также могут быть осознанны или неосознанны человеком», — рассказывает Елена Расторгуева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

Чтобы избавиться от ругательств, необходимо сначала понаблюдать, когда человек их употребляет. После анализа стоит несколько дней постоянно контролировать речь. Мысленно структурировать предложения и заменить матерные слова на лексемы нейтральной тональности.

Если появляются сложности, значит, стоит больше уделять времени саморазвитию, например, чаще читать книги. Помогут также игрушки-антистрессы, дыхательные гимнастики и медитации.

Иногда мат — это проявление агрессии. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» узнало, можно ли на ранних стадиях выявить, что агрессия перерастает в маниакальное поведение.