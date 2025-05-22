Гештальт-терапевт составила психологический портрет мошенника

Эксперт уверена, что мошенник — это человек с хорошо развитым эмоциональным интеллектом. Злоумышленник интуитивно понимает, как преподнести ложную информацию и не вызвать подозрений. Такой человек должен интересоваться психологией и осваивать различные тактики. Он сможет влиять на собеседника, чтобы тот выполнял поставленные требования.

Эксперт допускает, что мошенник может вести двойную жизнь. Обманывая граждан, он не будет испытывать чувство стыда и вины. Близкие люди могут знать его как внимательного отца или сопереживающего друга. Гештальт-терапевт уверена, что в детстве такой человек сталкивался с буллингом, не получал должного внимания от родителей.

«В такой момент он может усваивать установку „если со мной так обращаются, значит, это вариант нормы“, — продолжила Галова.

По мнению эксперта, мошенник может подсознательно мстить окружающим. Например, в детстве он сталкивался с травлей. Теперь он считает, что должен наносить вред слабым людям.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко призвал россиян быть бдительными: придумывать сложные пароли, активировать двухфакторную аутентификацию, пользоваться официальными сайтами, не передавать личные данные неизвестным и отказываться от сомнительных предложений.

Ранее сообщалось, что мошенники по новой схеме заставляют россиян звонить самостоятельно.