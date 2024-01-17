GFI: Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира, обогнав Китай

На сайте Global Firepower опубликовали рейтинг сильнейших армий мира. Каждой армии присвоен уникальный индекс, на основании которого авторы распределяют позиции. В ТОП-3 вошли армии следующих стран: США, Россия и Китай.

Индекс — это сумма определенных показателей, в частности, география страны, количество активных воинских частей, материально-технические возможности военных и финансирование армии.

Авторы составляют подобный рейтинг каждый год, поэтому отмечают, если какая-либо страна изменила позицию в нынешнем году по отношению к предыдущим показателям.

США, Россия и Китай каждый раз оказываются в лидерах. России присвоен индекс — 0.0702. Для сравнения в США он 0.0699, а в Китае — 0.0706.

В рейтинге также присутствует Украина, которая занимает 18 позицию. Возле Украины стоит стрелка красного цвета, что означает, что армия потеряла свои позиции по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2023 году страна находилась на 15-ой строке. Однако, Украина все равно удерживает позиции в ТОП-20 крупнейших мировых держав.

Всего было проанализировано 145 индексов различных стран мира.

Ранее мы сообщали, что германский Бундесвер рассматривает сразу несколько вероятных вариантов своего участия в конфликте с армией Россией из-за Украины.