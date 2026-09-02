Второй подбородок от телефона? Косметолог назвала три причины «бульдожьих щек»

Офисная работа незаметно, но верно меняет не только нашу осанку, но и контуры лица — и это касается даже тех, у кого нет лишнего веса. Врач-косметолог Василина Миронова в интервью радио Sputnik назвала три главные причины появления второго подбородка и «бульдожьих щек» у офисных сотрудников, а также объяснила, как предотвратить эти изменения, не прибегая к радикальным мерам.

По ее словам, главный провокатор — так называемая «технологическая шея», когда мы часами смотрим в смартфон или монитор с опущенной головой. Мышцы шеи перенапрягаются, мягкие ткани и кожа «сползают» к нижней челюсти, создавая эффект тяжеловесного подбородка, даже при нормальном ИМТ.

Раскрывая механизм, эксперт указывает на вторую причину — осанку, которую она называет фундаментом лица. Офисная поза «вопросительного знака» (плечи вперед, голова выдвинута, грудной отдел зажат) заставляет мышцы тянуть ткани лица вниз, а заодно пережимает лимфатические сосуды шеи. В результате жидкость застаивается в нижней трети лица, появляются отеки и тот самый ненавистный второй подбородок, который не уходит даже после диеты. Третья причина — гипотонус платизмы (тонкой мышцы шеи), которая теряет тонус от постоянного напряжения и стиснутых челюстей, переставая держать овал лица.

По ее мнению, застойные явления могут привести к хроническим отекам и ухудшению кровоснабжения тканей. Однако эксперт уверена, что все поправимо без хирургии. Она рекомендует регулярно посещать мануального терапевта для массажа шейно-воротниковой зоны — это расслабляет мышцы и убирает застой. Также важны спорт и простая ходьба, которые улучшают лимфоток и снимают гипертонус. Если же проблема уже выражена, косметолог может использовать ботулотоксин для расслабления мышц, что вернет четкость овала лица.

Эксперт резюмировала, что сохранить молодость лица можно, если следить за осанкой, делать паузы в работе и не забывать о физической активности. Ваш подбородок — это зеркало вашей шеи, и, если вы о ней заботитесь, она ответит вам красивым контуром.

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