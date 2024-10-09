ГИБДД предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

В проекте постановления Правительства РФ, представленном для ознакомления сотрудниками МВД, предлагают ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. Проект поправок к постановлению Правительства РФ №413 опубликован на портале regulation.gov.ru.

Проект находится на стадии, когда пользователи портала вправе внести свои предложения. В документе уточняется, что собственникам автомобилей запрещено самостоятельно удлинять раму. Если производитель предлагает такую опцию, то проблем у собственника авто не возникнет.

Ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности предлагается в том случае, если крутящий момент двигателя или сам прибор превосходит более чем на 25% характеристики штатного мотора. В Госавтоинспекции отметили, что именно такие характеристики авто чаще всего становятся причинами ДТП.

В документе подробно рассказано, имеет ли право водитель перевести машину с бензина на газ или установить дополнительные сиденья. Кроме того, указан размер штрафных санкций в случае нарушений.

Проект должен пройти стадию обсуждения и экспертизу.

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