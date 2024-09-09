Автоэксперт Сажин перечислил последствия ужесточения контроля за сдачей на права

Для увеличения безопасности на дорогах, глава Госавтоинспекции ввел новое правило: ученики отечественных автошкол не смогут сдавать экзамен на права без действующего заключения ГИБДД, выданного автошколой. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, почему эта инициатива важна и что изменится в данной сфере после ее введения. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, это заключение о соответствии материально-технической базы, требованиям, установленным приказом Министерства образования и науки РФ и представляет собой примерные программы, в которое входят требования к оснащению классов, к площадке, к инструкторам и прочее.

Эксперт подчеркнул, что данная идея хороша и позволит «приструнить» автошколы, чтобы они начали следить за своей материально-технической базой и стали качественно предоставлять образовательные услуги без нарушений.

По его мнению, указанная сфера деятельности должна привлечь внимание ФАС России, Роспотребнадзора, Минобрнауки России, прокуратуры и ГИБДД, поскольку все эти надзирающие органы за данной деятельностью на сегодняшний день бездействуют. Кроме того, даже при удорожании обучения в автошколах никто не взял калькулятор и не посчитал сколько на самом деле оно стоит. Так, обучение вождению не может стоить 30 тыс. рублей.

Ранее автоэксперт Сергей Немиров пояснил вероятность повышения стоимости обучения в автошколе.