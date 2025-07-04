Гидролог считает резкий спад уровня воды в реке Туре тревожным сигналом

Гидролог Сергей Демченко высказал мнение, что спад уровня воды в реке Туре за сутки на 13 см после паводка — тревожный сигнал, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт рассказал, что в случае сохранения текущей тенденции к снижению уровня воды уже к концу лета показатель может достичь нулевого значения. В сентябре — приблизиться к историческому минимуму. Гидролог допустил даже превышение исторического минимума. В таком случае по низким берегам русло реки полностью опустошится. Эксперт отметил, что у жителей близрасположенных населенных пунктов могут наблюдаться проблемы с водоснабжением.

«Такие низкие уровни — не просто редкость. Это — сигнал, что меняется гидрологический режим реки. Если раньше Туре хватало лета, чтобы держать меженное плато, то теперь она буквально стекает за полтора месяца. Это уже не цикличность, а новая климатическая реальность», — добавил Сергей Демченко.

Гидролог Демченко отметил, что на ситуацию влияет преимущественно засушливая погода в регионе, аномально жаркая погода, низкий приток воды из малых рек и практически полное отсутствие осадков. Снижение уровня воды нагатино влияет на рыб. Также ухудшается состояние воды в реке, в том числе она начинает цвести намного быстрее.

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